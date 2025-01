China testet das größte schwimmende Windrad der Welt

Die 20-Megawatt-Anlage wird momentan noch in Küstennähe getestet, bevor sie auf das offene Meer gebracht wird.

Wie das Unternehmen bekannt gibt , beträgt der Rotordurchmesser der Anlage 260 Meter . Die Nabenhöhe, also der Punkt, wo die Rotorblätter befestigt sind, befindet sich 151 Meter über dem Meeresspiegel. Die Rotorspitzen würden beim Drehen Geschwindigkeiten von Hochgeschwindigkeitszügen erreichen, schreibt das Unternehmen, das gleichzeitig auch der größte Lokomotivenhersteller der Welt ist.

Der chinesische Staatskonzern CRRC hat am 11. Jänner mit den Tests der größten schwimmenden Windturbine der Welt begonnen. Die 20-MW-Anlage namens "Qihang" wurde im Oktober 2024 fertiggestellt und Mitte Dezember zum Versuchsstandort in Dongying am Gelben Meer transportiert.

Die Lebensdauer der Anlage wird mit 25 Jahren angegeben. Um sich den harschen Witterungsbedingungen auf hoher See anpassen zu können, ist die Anlage mit mehr als 200 Sensorpunkten ausgestattet, die Daten über Wind, Wellen und Strömungsbedingungen aufzeichnen. Sie sind auf den Rotorblättern, dem Turm, den Schwimmern und im Verankerungssystem untergebracht.

Wie in der Region üblich ist die Windkraftanlage auch Taifun-sicher und schwankt selbst bei hohen Windgeschwindigkeiten nur minimal. Nachdem die Tests in Küstennähe abgeschlossen sind, soll die Anlage in tieferen Gewässern getestet werden.

Rekord dürfte nicht lange halten

Mit einer Leistung von 20 Megawatt übertrifft Qihang andere schwimmende Anlagen wie etwa einen 16,7-MW-Prototyp von Envision Energy und ein 18-MW-Windrad von Dongfang Electric. Die Tests dieser Anlagen begannen bereits Mitte vergangenen Jahres.

Lange dürfte sich die Anlage allerdings nicht an der Spitze der Rangliste halten. Das chinesische Unternehmen Mingyang Wind Power arbeitet bereits an einer 22-MW-Anlage, die noch heuer fertiggestellt werden soll.

Vorteile von schwimmenden Windrädern

Schwimmende Windkraftanlagen haben den Vorteil, dass sie weiter weg von der Küste platziert werden können. Dort ist der Wind üblicherweise stärker und stabiler als in Küstennähe, wodurch höhere Energieausbeuten möglich sind. Klassische Offshore-Windräder sind aktuell nur für Meerestiefen bis zu 60 Meter geeignet, müssen also näher an der Küste aufgestellt werden.