Chinas neuer Kampfjet schlägt Eurofighter

Bei einem Übungsflug der Luftwaffen von Pakistan und Katar, traten die chinesischen Kampfjets J-10CE gegen Eurofighter Typhoons an. Dabei gehen chinesische Militärblogger davon aus, dass der J-10CE gegen den europäischen Jet gewonnen hat. Bestätigt sind diese Behauptungen allerdings nicht.

In 9 Übungen traten die beiden Kampfjets gegeneinander an. Dabei hätten die J-10CEs in 4 Luftkampfübungen und in 5 Dogfights gewonnen. Das schreibt die South China Morning Post und beruft sich dabei auf chinesische Blogger. Würde sich das bestätigen, könnten die chinesischen Kampfjets die Europäischen überholen, vermutet etwa der bekannte Militär-Influencer Liu Xiaofei.