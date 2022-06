Chinesisches Kampfflugzeug stürzt in Wohngegend ab

In China ist ein Kampf-Jet in der Nähe eines Militärflughafens abgestürzt. Es gab drei Verletzte, ein Mensch wurde getötet.

Laut chinesischen Staatsmedien stürzte am Donnerstagmorgen ein J-7-Kampfjet in der Provinz Hubei in Zentralchina ab. Das Flugzeug traf während eines Trainingsflugs ein bewohntes Gebäude, eine Person kam ums Leben. 2 Menschen wurden durch den Absturz verletzt.

Pilot konnte sich retten

Der Pilot konnte sich vor dem Crash mit einem Fallschirm aus dem Flugzeug katapultieren und wurde dabei ebenfalls verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ursache des Absturzes ist noch unklar, es wird ermittelt.

Videos des Absturzes zeigen mehrere in Flammen stehende Häuser sowie Menschenmassen, die sich um den Unfallort in der Nähe des Flughafens Laohekou versammelten. Der Flughafen wird hauptsächlich für militärische Übungen benutzt.