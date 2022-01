Wettlauf zu abgestürztem F-35C Kampfjet im südchinesischen Meer

Am Montag ist ein Kampfflugzeugs des Typs F-35C bei einer Übung abgestürzt. Das Flugzeug sollte auf dem Flugzeugträger USS Carl Vinson im südchinesischen Meer landen, was jedoch nicht gelang. Der Pilot konnte sich per Schleudersitz retten, das Flugzeug sank jedoch. Nun gibt es einen Wettlauf, um dieses Wrack zu erreichen. Dieses birgt nämlich jede Menge Betriebsgeheimnisse der US-Streitkräfte, die für China äußerst wertvoll wären. Die US Navy ist deshalb nervös, wie die BBC berichtet.