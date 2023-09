Weltpremiere: Chinesisches Windrad ist gleichzeitig eine Fischfarm

Die dreieckige Plattform namens " Guoneng Sharing " ist die weltweit erste ihrer Art. Sie besteht aus 3 Säulen mit jeweils 28 Meter länge, wovon 14 Meter unter Wasser sind. Darauf steht eine 4-Megawatt-Windturbine , die jährlich 20 Millionen Kilowattstunden an Strom produzieren soll. Die Plattform wird mit 9 Ankern festgehalten und lässt sich aus der Ferne steuern.

Ein neues Konzept versucht, den Platz unter Offshore-Windrädern zu nutzen. Die schwimmende Plattform in der Nähe des chinesischen Orts Putian soll noch heuer in Betrieb genommen werden. Oben ist sie ein Windrad, unten eine Fischzucht.

Käfig für Umberfische

Zwischen den Säulen wurde ein Käfig für die Fische installiert. Er umfasst etwa 10.000 Kubikmeter Wasser. Darin sollen mittelgroße Fische, wie Umberfische, aufgezogen werden. Die Tiefsee liefere die nötige hohe Wasserqualität für diese Fischzucht, teil Chefingenieur Feng Xiaoxing von der Firma Jiangsu Longyuan Zhenhua Marine Engineering Co. China Daily mit.

➤ Mehr lesen: Größtes Windrad der Welt ist jetzt in Betrieb

China baut seine Offshore-Windparks in hoher Geschwindigkeit aus. Dabei machen vor allem die Bestrebungen Schlagzeilen, Turbinen mit immer größerer Leistung zu bauen. So wurde dort im Juli das weltgrößte Windrad in Betrieb genommen. Die 16-Megawatt-Turbine kann jährlich 67 Millionen kWh Strom produzieren.