Classroom: Google startet neues Tool für den Unterricht

Google will seine Online-Dienste verstärkt in den Schulunterricht bringen. Mit dem am Mittwoch vorgestellten Angebot Classroom können unter anderem Hausaufgaben elektronisch erstellt und erfüllt werden. Außerdem soll das neue Tool Kommunikation und Feedback erleichtern. Dafür verbindet Classroom Google-Dienste wie GMail, die Online-Festplatte Drive und die Textverarbeitung Docs. Das Angebot werde im Programmpaket " Google Apps for Education" kostenlos sein und solle im September eingeführt werden.

Wie Google in der Ankündigung schreibt, soll Classroom das Lehrpersonal bei administrativen, organisatorischen und technischen Angelegenheiten unterstützen. Dadurch hätten die Lehrer wieder mehr Zeit zum Unterrichten, so Google.