Copyright abgelaufen: Disney-Klassiker wurde zu Slasher-Film

Am selben Tag, an dem das Copyright für Disneys Kurzfilm "Steamboat Willie" ausläuft, wird Micky Maus zum blutrünstigen Killer.

Es war so klar, dass das passieren musste. Der erste filmische Auftritt von "Mickey Mouse" - der Kurzfilm " Steamboat Willie " - ist 95 Jahre alt, der bislang darauf geltende rechtliche Schutz gilt nicht mehr und schon erfährt die beliebte Comicfigur die Slasher-Behandlung. "Mickey's Mouse Trap", also Mickys Mausefalle, nennt sich ein Horrorfilm , für den nun ein Trailer veröffentlicht wurde.

Winnie Puuhs Freund Tigger ist der nächste

Wie Hollywood Reporter berichtet, hat der Film noch kein Veröffentlichungsdatum, die Produzent*innen visieren aber März an. Ob der Slasher-Film ins Kino kommt, ist noch unklar. Dass ein Held zahlreicher Kinder zur Horrorfigur wird, ist zuletzt Winnie Puuh widerfahren. Vor zwei Jahren lief dessen Copyright aus, im Vorjahr erschien der Horrorfilm "Winnie the Pooh: Blood and Honey". Einem Kollegen von Winnie Puuh könnte bald ähnliches passieren. Die Figur Tigger wird noch dieses Jahr in die "Public Domain" eintreten.