"Corona-Hotline 1450 könnte durch Chatbots entlastet werden"

futurezone: In Israel greifen Geheimdienste auf Standortdaten von Mobilfunknutzern zu, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Wird damit eine Grenze überschritten?

Helmut Spudich: Wir haben eine Ausnahmesituation, in der auch in Österreich die Grundrechte massiv eingeschränkt werden. Es dürfen etwa keine Versammlungen abgehalten werden. Wir sollten uns die Frage stellen, ob es nicht sinnvoll wäre, in einer solchen Situation für bestimmte Zeit diese Informationen auszuwerten. Wir haben keine Impfstoffe, warum sollten wir nicht ein anderes technisches Hilfsmittel verwenden, das uns hilft die Ausbreitung einzudämmen?

Der Zweck rechtfertigt also die Mittel?

Das gehört auf jeden Fall diskutiert. Da würde auch ein klares Monitoring dazugehören, wie bei der Einschränkung der Bewegungsfreiheit. Dazu gehört auch parlamentarische Kontrolle und es muss klar definiert sein, welche Stellen Zugang zu den Daten haben. Technisch ist das allerdings sehr komplex.

Inwiefern?

Die Technologie kommt aus der Terrorbekämpfung. Im zivilen Bereich sind wir derzeit technisch nicht dafür ausgerüstet, das können nur wenige Geheimdienste der Welt. Denn die Daten bleiben bei verschiedenen Betreibern. Man muss die Daten schichtweise aufeinanderlegen, um zu sehen, wer mit wem Kontakt hatte. Wenn ich nur die Daten von einem Betreiber habe, habe ich blinde Flecken. Dazu kommt, dass Mobilfunkdaten relativ ungenau sind, was den Standort betrifft. Man bräuchte zusätzliche Daten, etwa von Google oder Facebook.

Würde nicht Gefahr bestehen, dass sich solche Praktiken normalisieren und nach der Krise nicht verschwinden?

Wenn wir das Vertrauen in die starke Demokratie haben, dann ist das machbar. Wenn wir das Misstrauen haben, dass der Rechtsstaat das nicht aushält, werden wir es nicht tun können. Dann müssen wir an diesem Misstrauen arbeiten.

In Österreich gibt A1 die Standortdaten seiner Mobilfunknutzer anonymisiert an die Behörden weiter, um zu sehen, ob soziale Kontakte nach den Ausgangsbeschränkungen abnehmen. Verstehen Sie, dass dabei vielen Leuten mulmig wird?

Mir wird dabei nicht mulmig. Ich frage mich aber, was der Sinn dahinter ist. Wie anonym aggregierte Daten in der jetzigen Situation helfen sollen, ist mir nicht klar. Menschenversammlungen sieht man ja. Wenn mir die Daten zeigen, dass 100 Menschen in einem großen Gebäude sind, kann ich daraus nichts ableiten. Ich verstehe auch nicht, warum andere technische Hilfsmittel nicht angewandt werden.

Zum Beispiel?

Die Corona-Hotline 1450 ist überlastet. Dabei handelt es sich aber um nichts anderes als ein geschultes medizinisches Call-Center. Es wird eine Liste durchgegangen, es ist eine strukturierte Erhebung. Die könnte auch automatisiert werden, durch einen Chatbot oder eine App. Das würde Entlastung schaffen.