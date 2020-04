Corona: Programmierer für 60 Jahre alte Sprache gesucht

Wie Cybersicherheits-Experte Joseph Steinberg in einem Blogpost erklärt, wurde COBOL in den späten 80er-Jahren als mehr oder weniger obsolet betrachtet. Das führte dazu, dass viele Unis sie aus dem Lehrplan für ihre Programmier-Studienfächer strichen.

Es gebe zwar heute noch eine Vielzahl an COBOL-basierten Systemen, die noch in Betrieb sind. Allerdings haben wenige Softwareentwickler unter 50 derartigen Code jemals gesehen, oder gar eine Zeile darin geschrieben. Ein Großteil der Techniker, die die Sprache beherrschen, ist heute 60 Jahre alt und älter.

Viele Freiwillige

Trotz des Alters der Sprache haben sich nach dem Wochenende bereits zahlreiche Freiwillige gemeldet, die mithelfen wollen. Das erklärte Murphy am Montag laut einem Bericht bei CNBC.

"Jemand hat mich den COBOL-König genannt, ich bin mir nicht sicher, ob das ein Kompliment war”, so Murphy. “Aber wir haben viele Leute gefunden, die sagen, sie wissen, wie man in COBOL programmiert", so der Gouverneur.