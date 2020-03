So lange reicht euer Klopapier in der Quarantäne

Der Ausnahmezustand dauert zwar erst einige Tage, kaum etwas versinnbildlicht die Angst vor dem Coronavirus und seinen Folgen aber mehr als ein Produkt: Klopapier. Egal, ob in Italien, bei uns oder in den USA - während Vollkornnudeln und andere ausgefallene gesunde Produkte in den Regalen zurückgelassen werden, hamstern Menschen Klopapier-Rollen, als gäbe es kein Morgen. Auf Verkaufsportalen wurden am vergangenen Wochenende gar Packungen um 100 Euro angeboten.

Klopapier-Verbrauch online berechnen

Doch wie viel Klopapier braucht man eigentlich wirklich, wenn man in der Quarantäne landet oder die Lieferkette des neuen "weißen Golds" tatsächlich für einen längeren Zeitraum unterbrochen werden sollte? Mit einem einfachen Online-Rechner, der über die Webseite howmuchtoiletpaper.com erreichbar ist, kann man anhand seiner Gewohnheiten nun schnell berechnen, ob man in einer Quarantäne von 14 Tagen mit dem Vorrat durchkommt.