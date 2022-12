Cyber-Betrüger mietete Halle und Security für Fake-Konzert

300 Musikfans standen vergangenen Sonntag im deutschen Ilsfeld (Baden-Württemberg) in einer leeren Konzerthalle, weil ihnen ein Cyberbetrüger falsche Konzertkarten im Internet verkauft hatte. Der 25-Jährige mietete dafür extra eine Halle und Security-Mitarbeiter*innen an. Er selbst soll noch an der Abendkassa Tickets verkauft haben.

Der Betrüger verkaufte laut der Regionalzeitung "Heilbronner Stimme" online Karten für ein Konzert des libanesischen Sängers Wadih el Cheikh. Das Konzert fand allerdings nicht statt, stattdessen standen die Musikfans vor einer leeren Bühne.

Halle und Securitys gemietet

Für den Schwindel ging der Mann gewieft vor. Er mietete sich sogar eine Halle in Ilsfeld und engagierte Security-Personal. Für die Hallenmiete zahlte er 1.000 Euro an und gab an, eine Hochzeit veranstalten zu wollen.

Der 25-jährige Mann war allerdings kurz vor der Veranstaltung nicht mehr zu erreichen. Stattdessen soll er an der Abendkassa noch falsche Tickets gekauft haben, bevor er sich aus dem Staub machte. Die Polizei fandet gerade nach dem Mann, die vollständige Miete für den Saal zahlte er übrigens nicht.

Vorsicht bei Ticketkäufen im Internet

Aufgeflogen ist der Schwindel auch, weil Wadih el Cheikh an diesem Tag ein Konzert in Düsseldorf veranstaltete. Bei Käufen im Internet ist es daher ratsam, nur vertrauenswürdige Webseiten zu nutzen. Außerdem schadet es nicht, auf den offiziellen Kanälen der Musiker*innen nachzusehen, ob und wo überhaupt ein Konzert geplant ist.