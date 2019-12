Das ist die beliebteste PornHub-Kategorie in Österreich

Joker, Star Wars und Videospiele

Der Blockbuster-Film Joker mit Joaquin Phoenix hat auch auf Pornhub seine Spuren hinterlassen. Nachdem der Film gestartet ist, schossen die entsprechenden Suchen um 3.345 Prozent in die Höhe.

Weiterhin populär war auch Star Wars. 2019 gab es 6,2 Millionen Suchen danach. Nach Prinzessin Leia wurde 2,1 Millionen Mal gesucht. Einen Spitzenwert bei Star-Wars-Traffic gab es übrigens am „Star-Wars-Feiertag“ May the 4th (Plus 748 Prozent).