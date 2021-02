Das verstörendste Rickroll-Video aller Zeiten

Unsere Videos der Woche: Was wir vom Roten Planeten wissen wollen, Rickroll, wie ihr es noch nicht kennt und eigenartige Eiszapfen.

Jemand hat das legendäre Video genommen und in 4k mit 60fps aufpoliert bzw. interpoliert. Das Ergebnis sorgt zumindest bei uns für Gänsehaut, aber sehr selbst:

"Ernsthaft? Mit Rick Astley kommt ihr jetzt daher?”, fragt ihr euch vielleicht in Anbetracht des folgenden Videos. Aber vertraut uns, so seid ihr (wahrscheinlich) noch nicht ge-rickrolled worden.

Warum eigentlich zum Mars?

Am späten Donnerstagabend unserer Zeit ist der Mars-Rover Perseverance erfolgreich auf dem Roten Planeten gelandet. Doch warum investiert man überhaupt Milliarden, um mehr über den Mars zu erfahren?

Der Raumfahrtingenieur und bekennende Mars-Fan Robert Zubrin erklärt in 4 Minuten so gut wie kaum jemand anderer, warum wir den Roten Planeten so gut wie möglich untersuchen sollen.