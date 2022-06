Nach Datenleck: Hacker greifen Kärnten erneut an

Am Freitagmorgen wurden Daten veröffentlicht, die vom Hackerangriff auf die Kärntner Landesregierung stammen sollen. Das Land Kärnten kann die Echtheit dieser Daten vorerst nicht bestätigten, sagte ein Sprecher der Kärntner Landesregierung am Freitagnachmittag. Die Daten würden von Experten gesichtet, auf viele Files habe man aber gar nicht zugreifen können, hieß es weiter.

Der Sprecher des Landes berichtete auch von einem Anfang der Woche von den Angreifern übermittelten Ultimatum, in dem BlackCat mit Denial-of-Service-Attacken (DDos) drohte, falls die Lösegeldforderungen der Gruppe nicht erfüllt würden.

Solche Angriffe, mit denen versucht wird IT-Systeme mit einer Flut an Anfragen zu überlasten, seien mittlerweile auch im Gange, hieß es weiter. Die Systeme des Landes, die wieder online seien, seien jedoch „gut abgesichert“. so der Kärntner Regierungssprecher. Man werde weiterhin der Lösegeldforderung nicht nachgeben.

Fast 6 GB an Daten veröffentlicht

Laut dem Sicherheitsexperten Sebastian Bicchi, der am Freitagvormittag über das Datenleck auf Twitter berichtete, sind in der Nacht rund 5,6 GB an Daten auf dem Filesharingdienst Mega - und nicht wie vom Land Kärnten behauptet im "Darknet" - veröffentlicht worden. Dort wurden sie mittlerweile wegen "grober Verstöße gegen die Geschäftsbedingungen" gelöscht, vermutlich 10 bis 12 Stunden nach der Veröffentlichung. Insgesamt soll die Hackergruppe fast 260 GB an Daten erbeutet haben.

Laut Bicchi, der Teile der Daten sichtete und Screenshots davon auch der futurezone zukommen ließ, befinden sich Corona-Test-, Pass- und Visa-Daten, aber auch Scans von Bankomatkarten darunter. Sollten die Daten an die Öffentlichkeit geraten, könnten sie für Betroffene durchaus unangenehme Folgen haben und etwa für Betrug oder Identitätsdiebstahl genutzt werden, sagt Bicchi der futurezone.