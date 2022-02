"Ransomware ist das perfekte Geschäftsmodell"

Zuletzt wurden auch viele Angriffe auf Gesundheitsorganisationen und Krankenhäuser bekannt. Früher waren solche Bereiche tabu, es gab zumindest in Ansätzen einen moralischen Kompass. Hat sich das geändert? Heute geht es darum, maximal Kapital aus Angriffen zu schlagen. Die Angreifer*innen sind wie große Konzerne organisiert, bei denen man sich ja auch fragt, ob gewisse Praktiken noch moralisch vertretbar sind. Gerade im Gesundheitsbereich kann man viele sensible Daten absaugen. Wird nicht bezahlt, werden sie veröffentlicht, dann drohen den Organisationen hohe Datenschutzstrafen. Die Angreifer*innen operieren von Ländern aus, wo ihnen wenig passieren kann. Es ist das perfekte Geschäftsmodell, wenn man keine ethischen Bedenken hat.

Wie können sich Unternehmen schützen? Die ersten Schritte kann man sehr schnell machen, etwa indem man Mitarbeiter*innen im Umgang mit Phishing-Mails trainiert. Da hat man sofort positive Resultate und der erste Schritt für Angreifer*innen wird schwieriger. Dann natürlich Systeme aktuell halten, Daten verschlüsseln sowie Back-ups und Ersatzsysteme erstellen. Auch mit technischen Schutzmaßnahmen kann man viel erreichen. Die sollten an verschiedenen Punkten ansetzen, damit Angreifer*innen, wenn eine Hürde übersprungen ist, nicht Zugriff auf alles haben. Lücken sind immer da. Man muss aber schauen, dass man nicht der Letzte in der Kette ist.

Sie testen auch, wie gut Unternehmen geschützt sind. Welche Defizite stechen hervor?

Kleinere Unternehmen, die erste Automatisierung in ihre Systeme einbauen, wollen Wartungen extern ermöglichen und müssen dazu Zugänge schaffen. Auch Lieferanten brauchen solche Zugänge von außen. Wenn man das nicht von Anfang an plant, passiert ein Workaround nach dem anderen, es entstehen unzählige solcher Übergänge und der Überblick geht verloren. Deshalb sollte es auch für kleinere Unternehmen der erste Schritt sein, dass man Verantwortliche für die Produktionssicherheit implementiert, die wirklich auf das Thema fokussieren können.

Was sind die gängigsten Einfallstore?

80 Prozent der Angriffe gehen über Mitarbeiter*innen, den Faktor Mensch. Das ist oft sehr einfach. Dann haben die Angreifer*innen einen Fuß in der Tür. Viele Angriffe funktionieren mittlerweile auch vollautomatisch. Wenn wir einen neuen Server ins Netz stellen und er ist nicht hinter einer Firewall, dauert es weniger als eine Minute, bis er auf Schwachstellen gescannt wird. Sind sie vorhanden, werden sie auch automatisiert ausgenutzt.

Sicherheitslücken gibt es zuhauf, besonders bei vernetzten Geräten. Warum?

Wir haben schon Industriebetriebe gesehen, die eine Webcam in die Firma gestellt haben, damit sie den Produktionsprozess beobachten können. Viele dieser Geräte sind anfällig. Die Anbieter stehen unter Druck. Sie müssen billiger werden und sparen deshalb oft bei der Sicherheit. Der Endnutzer wird zum Betatester. Wenn man eine Lücke entdeckt, kann man Tausende Geräte unter Kontrolle bringen.

Zuletzt sorgte auch eine kritische Lücke in der Software Log4J für Aufregung, die weit verbreitet ist. Wie hat sich das bei Ihren Kunden bemerkbar gemacht?

Die Schwachstelle in Log4J ist die problematischste Sicherheitslücke der vergangenen Jahre. Log4J wurde über Jahre hinweg in unzählige Softwaremodule eingebaut. Wir haben sie auch verwendet. Wir wissen, wo wir sie eingebaut haben. Viele Endkuden wissen aber nicht, dass in ihren Geräten irgendwo eine solche Komponente steckt und machen sich deshalb auch keine Gedanken. Die Schwachstelle wurde am 9. Dezember vergangenen Jahres bekannt, am 10. Dezember gab es bereits erste Angriffe. Eine Woche später gab es bereits einen Wurm, der die Lücke automatisiert ausnutzte. Wir hatten viele Kund*innen, die die Urlaube ihrer Wartungsteams aufheben mussten.