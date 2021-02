Ransomware-Angriffe auf Krankenhäuser nehmen stark zu

Erst vergangene Woche mussten in Frankreich Notfall-Patienten verlegt und ein Covid-19-Impfzentrum geschlossen werden, weil mehrere Spitäler Opfer eines Angriffs mit Ransomware geworden sind. So heißen die Erpressungstrojaner, bei denen Schadprogramme den Zugriff zu Daten und Computersystemen einschränken, um im Anschluss daran Lösegeld zu erpressen.

Krankenhäuser, Ärzte, Pharmafirmen und öffentliche Einrichtungen, die die Verteilung der Corona-Impfung koordinieren: All diese Betriebe sind seit Beginn der Corona-Krise verstärkt ins Visier von Betrügern, Erpressern und Cyberkriminellen geraten. Das zeigt der am Mittwoch vorgelegte X-Force Sicherheitsbericht „ Threat Intelligence Index “ von IBM.

Schwere Folgen

Doch die Auswirkungen von Erpressungstrojanern können dramatisch sein: In den Spitälern in Frankreich, in denen am 15. Februar zu dem Vorfall kam, musste die Verbindung zum Internet komplett unterbrochen werden. Die Arbeitsstationen und Telefonanlagen wurden mit Ausnahme der Notfallzentrale vom Netz abgetrennt. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Patientenversorgung und die Aufnahme neuer Patienten. So müssen in der Regel etwa auch wichtige Operationen verschoben werden. Bis so ein System wieder hochgefahren werden kann, vergehen meist mehrere Tage. Als das tschechische Corona-Testlabor im März 2020 Opfer einer Ransomware-Attracke wurde, dauerte die Datenwiederherstellung sogar Wochen.

In Deutschland gab es im vergangenen Herbst einen besonders brisanten Vorfall: Dort verstarb eine Patientin der Düsseldorfer Uniklinik, nachdem das IT-Netz der Klinik mit Ransomware infiziert worden und ausgefallen war. Die Frau musste in ein anderes Krankenhaus transportiert werden, in dem sie dann auch gestorben ist. Der Vorfall wurde behördlich untersucht. Laut bisherigem Ermittlungsstand wäre die Frau auch ohne den Transport an ihrer schweren Erkrankung verstorben. Der Fall gilt dennoch als erster Ransomware-Angriff, durch den ein Mensch ums Leben kam.