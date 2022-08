Google wehrt Rekord-DDoS-Angriff ab

Der Umfang der DDoS-Attacke: Als würde man alle Anfragen eines ganzen Tages auf Wikipedia in nur 10 Sekunden abfeuern.

46 Millionen Anfragen pro Sekunde - die bisher größte DDoS-Attacke überhaupt, hat Google laut eigenen Angaben erfolgreich abwehren können. Das sei, als würde man sämtliche Zugriffe eines Tages auf Wikipedia in nur 10 Sekunden abfeuern, schreibt Google .

Die Timeline des Angriffs

In einem Blogeintrag erklärt Google ausführlich, wie die Attacke über die Bühne ging. Demnach begann der Angriff mit lediglich 10.000 https-Anfragen pro Sekunde (requests per second, rps). 8 Minuten später waren es bereits 100.000 rps und nur 2 weiteren Minuten später erreichte die Attacke mit 46 Millionen rps ihren Höhepunkt.

Google erklärt, dass mehrere Sofortmaßnahmen und Abwehrmechanismen gegriffen hätten und somit die Attacke erfolgreich abgewehrt werden konnte. Nach insgesamt 69 Minuten gaben die Angreifer*innen auf und der DDoS-Angriff war vorüber.

An der Attacke waren 5.256 IP-Adressen aus insgesamt 132 Ländern beteiligt. Hinter dem umfangreichen Angriff wird das Mēris-Botnetz vermutet, schreibt Google in dem Blogeintrag.