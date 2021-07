Die besten Verschwörungstheorien zum Falcon-Heavy-Start

Sitzt eine Leiche am Steuer des Weltraum-Teslas oder war alles nur Fake? Der Start der Falcon Heavy ruft Verschwörungstheoretiker auf den Plan.

„Man kann sehen, dass alles echt ist, weil es so nach einem Fake aussieht“, sagte Elon Musk auf einer Pressekonferenz nach dem erfolgreichen Start der Falcon Heavy: „Wir hätten viel bessere CGI-Aufnahmen, wenn alles nur Fake wäre.“

Dem Tesla- und SpaceX-Chef war wohl schon kurz nach dem Start der Schwerlastrakete klar, dass Zweifler, Kritiker und Mondlandungsleugner ihre Verschwörungstheorien auspacken werden. Motherboard hat die Top-Theorien zusammengestellt.

Der perfekte Mord

Elon Musk wurde schon zuvor öfters die Aura eines Bond-Bösewichts angedichtet. Auf Reddit ist eine Theorie entstanden, die durchaus der Plan eines Film-Oberschurkens sein könnte. Was wäre, wenn der „ Starman“ am Steuer des Teslas kein Dummy, sondern eine Leiche ist? Oder noch schlimmer: Es ein festgezurrter lebender Mensch war? Die „Don’t Panic“-Anzeige am Display wäre dann mehr grausam als witzig.

Ist es nicht verdächtig, dass ein Dummy, ganz ohne Sensoren, in den Weltraum geschickt wird? Würde man nicht eigentlich Daten sammeln wollen, wie sich der Weltraumanzug im Vakuum des Alls verhält? Natürlich will man das nicht, wenn sich ein menschlicher Körper darin befindet, der entsorgt werden soll.

Und das Auto, das angeblich Musks eigener Tesla ist? Vielleicht ist es ja die Mordwaffe, mit der Musk die Person überfahren hat, die jetzt als „ Starman“ am Steuer sitzt? Vielleicht ist die Mordwaffe auch im Kofferraum versteckt. Oder sind gar weitere Leichen im Kofferraum?

Der Lichtblitz

Genauso wie die Mondlandung ist auch der Weltraum-Tesla nie passiert. Diese Theorie ist nicht so spannend wie die Mord-Story, aber ein Klassiker, der nicht fehlen darf. Das Beweisstück soll ein Lichtblitz sein, der im Video in dem Moment zu sehen ist, als der Tesla von der Trägerrakete gelöst wird. Dabei soll es sich laut der Theorie um einen Kamerablitz handeln, der unabsichtlich im CGI-Studio ausgelöst wurde.