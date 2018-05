Die royale Hochzeit im Livestream auf YouTube schauen

Samstag der 19. Mai ist rot im Kalender der Königsanhänger und Royalophilen markiert. Das gute Porzellan ist poliert, Tee und Kekse stehen bereit, die Union-Jack-Flaggen werden in den Wohnzimmern gehisst und die Hochzeit des Jahres wird im Fernsehen übertragen. Wer auch unterwegs sehen will, wie sich Prinz Harry und Meghan Markle vermählen, kann dies per YouTube machen.

Das wäre zwar auch mit den Streaming-Apps der diversen Rundfunkanstalten möglich, allerdings spart man sich auf YouTube die deutschsprachigen Kommentare zur englischen Königsfamilienhochzeit. Die Live-Übertragung beginnt um 12 Uhr und zeigt die Ankunft, die Trauungszeremonie im Schloss Windsor und den abschließenden Festzug. Sollte man die Live-Übertragung verpasst haben oder sich das Spektakel vor lauter Begeisterung noch einmal anschauen wollen, gibt es gute Nachrichten. Die Aufnahmen sind nach der Hochzeit noch 24 Stunden lang im YouTube-Kanal der Royals zugänglich.