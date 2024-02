Dieser Cybertruck wurde in eine Schneeraupe verwandelt

Von seiner Form her hat der Cybertruck sicher schon so manchen an eine Pistenraupe erinnert. Das dachte sich wohl auch der Amerikaner Dave Sparks, der sich kurzerhand dazu entschloss, seinen Cybertruck in eine Schneeraupe umzubauen. „Ich wollte mit der Veröffentlichung von CyberTrax-Videos warten, bis wir das komplette YouTube-Video fertig hatten, aber ich bin ungeduldig und möchte es jetzt einfach mit euch teilen, also los geht’s … viel Spaß“, schrieb Sparks auf X. Sein YouTube-Acoount @HeavyDSparks, der sich mit Fahrzeugen beschäftigt, hat über 3,5 Mio Follower.