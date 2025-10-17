Digital Days: Das war das Digitalsierungsfest im Technischen Museum
Am 15. Oktober fand im Technischen Museum Wien der Haupttag der DigitalCity.Wien, die Digital Days, statt. Die Veranstaltung widmete sich der digitalen Transformation und der Rolle Europas im globalen Wettbewerb. Besucher hatten die Gelegenheit, hochkarätige Vorträge von Branchenexpertinnen und -experten zu hören, an interaktiven Workshops renommierter Unternehmen teilzunehmen und neueste Technologien hautnah zu erleben.
Im Mittelpunkt standen Diskussionen zu zukunftsweisenden Themen wie Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, digitale Demokratie sowie deren Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft. KURIER-futurezone-Chefredakteur Thomas Prenner moderierte am Nachmittag Podiumsrunden mit Vertretern der Digitalwirtschaft zu den essenziellen Themen Trust & Data sowie Cybersicherheit & Resilienz.
Der Chief Information Officer der Stadt Wien, Klemens Himpele, betonte im Eröffnungspanel die Bedeutung eines gemeinschaftlichen Ansatzes für die digitale Transformation der Stadt. Zusammen mit Thomas Arnoldner (Deputy CEO A1), Dominic Weiss (CEO Wirtschaftsagentur Wien), Johann Schachner (CEO Atos Österreich) und Iris Eisenberger (Universität Wien) wurden Herausforderungen und Möglichkeiten erörtert.
Weiter Themen
Neben den Diskussionsrunden gab es weitere Fachpanels, die sich unter anderem mit den Auswirkungen der Digitalisierung auf den Fachkräftestandort Wien sowie den Chancen und Herausforderungen der Künstlichen Intelligenz im Gesundheitswesen beschäftigten.
Den Abschluss des Haupttags bildete die feierliche Verleihung des renommierten Hedy-Lamarr-Preises der Stadt Wien, mit dem herausragende Forscherinnen im Bereich Informationstechnologie ausgezeichnet wurden. Preisträgerin ist heuer die Expertin für Blockchain-Technologien Zeta Avarikioti.
Organisiert und koordiniert wurde das mehrtägige Event von UIV Urban Innovation Vienna im Auftrag der Stadt Wien. Die futurezone ist Medienpartner des Events.
