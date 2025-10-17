Digital Days: Das war das Digitalsierungsfest im Technischen Museum

Am Mittwoch standen im Technischen Museum Wien Themen wie die digitale Transformation und die Rolle Europas im globalen Wettbewerb im Zentrum.

Am 15. Oktober fand im Technischen Museum Wien der Haupttag der DigitalCity.Wien, die Digital Days, statt. Die Veranstaltung widmete sich der digitalen Transformation und der Rolle Europas im globalen Wettbewerb. Besucher hatten die Gelegenheit, hochkarätige Vorträge von Branchenexpertinnen und -experten zu hören, an interaktiven Workshops renommierter Unternehmen teilzunehmen und neueste Technologien hautnah zu erleben.

Im Mittelpunkt standen Diskussionen zu zukunftsweisenden Themen wie Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, digitale Demokratie sowie deren Auswirkungen auf Gesellschaft und Wirtschaft. KURIER-futurezone-Chefredakteur Thomas Prenner moderierte am Nachmittag Podiumsrunden mit Vertretern der Digitalwirtschaft zu den essenziellen Themen Trust & Data sowie Cybersicherheit & Resilienz.

Der Chief Information Officer der Stadt Wien, Klemens Himpele, betonte im Eröffnungspanel die Bedeutung eines gemeinschaftlichen Ansatzes für die digitale Transformation der Stadt. Zusammen mit Thomas Arnoldner (Deputy CEO A1), Dominic Weiss (CEO Wirtschaftsagentur Wien), Johann Schachner (CEO Atos Österreich) und Iris Eisenberger (Universität Wien) wurden Herausforderungen und Möglichkeiten erörtert.