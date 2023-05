Alle Discord-Nutzer müssen ihre Namen ändern

Discord führt ein neues Namensystem ein. So wird es die üblichen 4 Ziffern nach der Raute im Nutzernamen schon bald nicht mehr geben. Alle Nutzer*innen werden ihren Namen ändern müssen, wie der Online-Dienst in einem Blog-Posting erklärt. Anstelle dieses 4-stelligen Tags soll bald ein „@“ vor dem Nutzernamen stehen. Den Anzeigenamen können sich die Nutzer*innen aussuchen. In diesem dürfen auch Sonderzeichen oder Emojis integriert werden.