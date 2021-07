Achtung vor gefälschten Nachrichten auf Discord

Sicherheitsforscher*innen von SophosLabs warnen vor eine regelrechten Malware-Welle auf der Kommunikationsplattform Discord. Weil der Chat-Dienst immer beliebter wird und bereits über 150 Millionen Nutzer*innen hat, ist er laut den Sicherheitsforscher*innen ins Visier von Cyberkriminellen geraten. Diese verwenden Discord nun, um ihre Malware zu verbreiten.



Nutzer*innen werden dabei mit Links zu prominenten Spielen gelockt. Verwendet werden hierzu etwa Minecraft, Fortnite oder Grand Theft Auto. Die Links führen aber nicht zu den Spielen, sondern zu Malware. Das belegen Telemetriedaten, die Sophos im Content Management Network (CDN) von Discord untersucht hat. „Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist die Malware in den letzten zwei Monaten um 140 Prozent gestiegen“, heißt es in einem Bericht der Sicherheitsforscher*innen.

Exklusive Spiele-Tests als Köder

Die Malware wird dabei oft gut getarnt. So wird etwa mit spielbezogenen Tools und Cheats für gängige Spiele geworben. Manchmal werden Nutzer*innen damit geködert, dass sie Spiele exklusiv testen können, wenn sie auf einen speziellen Link klicken. Laut Sophos sind dabei nicht nur Privatnutzer*innen im Visier der Kriminellen. Discord wird zunehmend in Unternehmen für Community-Chats verwendet. Damit wird die Plattform für Kriminelle noch interessanter.



„Discord bietet ein dauerhaftes, hochverfügbares und globales Verteilungsnetzwerk für Malware-Betreiber, sowie ein Messaging-System, das die Kriminellen ohne großen Aufwand in Befehls- und Kontrollkanäle für ihre illegalen Aktivitäten umwandeln können“, sagt Sean Gallagher, Senior Threat Researcher bei Sophos. „Die riesige Benutzerbasis von Discord bietet eine ideale Umgebung für den Diebstahl persönlicher und Anmeldeinformationen durch Social Engineering.“