Disneyland-Roboterdrache geht in Flammen auf

Während einer Vorführung der "Fantasmic"-Show im Disneyland in Kalifornien am Samstagabend ist es zu einem spektakulären Vorfall gekommen. Eine Fehlfunktion an einer feuerspeienden, 14 Meter hohen, animatronischen Drachenfigur hat dazu geführt, dass die Maschine in Flammen aufging und abbrannte. Der Brand wurde in zahlreichen Videos festgehalten.