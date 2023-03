Feuer von Notre Dame liefert überraschende Entdeckung

Nachdem die Notre Dame in Paris 2019 niedergebrannt ist, wurden Teile der Kathedrale, die Jahrhunderte lang verborgen waren, freigesetzt. Nun konnte ein Archäolog*innenteam eine überraschende Entdeckung machen. Im Mauerwerk des Kirchenschiffs der 32 Meter hohen Kathedrale, welche die höchste ihrer Zeit war, befinden sich Eisenhalterungen. Diese halten die Steine zusammen. Manche dieser Eisenklammern stammen aus den frühen 1160er-Jahren.

Das deutet darauf hin, dass der Gebrauch von Eisen im Mauerwerk gar nicht so modern ist, wie Expert*innen bisher geglaubt haben. So haben schon Bauarbeiter aus dem Mittelalter diese Technik angewandt, also noch bevor die Restaurierungsarbeiten an der Kathedrale im 19. Jahrhundert stattgefunden haben.