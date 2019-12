Das sind die häufigsten Google-Suchanfragen der Österreicher

Am Jahresende zieht Google üblicherweise Resümee über die größten Trends auf seiner Suchmaschine. In mehreren Listen wird dargelegt, was Menschen in Österreich und International besonders beschäftigte. Bei der Auflistung des "Year in Search" zieht Google nicht die Dauerbrenner in seinem Sucheingabefeld heran, erklärt Unternehmenssprecher Wolfgang Fasching-Kapfenberger, "denn das wäre langweilig", sondern "die Momente, die das aktuelle Jahr definiert haben". Gemeint sind die größten Suchtrends, die aus den eingetippten Anfragen auf der Google-Webseite, aber auch verbal an den Google Assistant herausstachen.

Top Ten Suchbegriffe Österreich

Platz eins unter den Top Ten Suchbegriffen belegt " Strache", womit der Ibiza-Skandal und der daraus resultierende rasante Abstieg des langjährigen FPÖ-Frontmannes Heinz-Christian Strache in den Fokus rücken. Auf Platz zwei folgt Notre Dame. Der Brand der bekannten Kathedrale in Paris interessierte auch in Österreich viele Menschen. Platz drei geht an Österreichs Tennis-Ass Dominic Thiem, der in diesem Jahr nur knapp den Titel im ATP-Finale verpasste. Hier die gesamte Top-Ten-Liste:

Aufreger und Schicksale

In dieser Kategorie des "Year in Search" schnappt sich das Ibiza Video den ersten Platz. Auf Platz zwei findet man den Namen Florian Janny. Der Eishockeyspieler des EC Kitzbühel wurde im Oktober als einer von fünf Menschen Opfer eines Eifersuchtsmordes, der das ganze Land erschütterte. Auf Platz drei findet man den Misstrauensantrag, der die ÖVP-FPÖ-Regierung am 27. Mai stürzte.

Chronik International

In dieser Kategorie erkennt man, was weltweit die größten Trendthemen 2019 waren. Auf Platz eins findet sich Rebecca Reusch, eine vermisste 15-jährige aus Berlin, die seit Februar nicht gefunden werden konnte. Platz zwei geht an Sri Lanka, wo am Ostersonntag am 21. April bei einem Anschlag 259 Menschen getötet wurden. Platz drei steht sinnbildlich für eines der größten Themen des Jahres: Greta Thunberg. Die schwedische Aktivistin gilt als Galionsfigur im Kampf gegen den Klimawandel.