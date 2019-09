iOS 13 zum Download verfügbar: Warum man besser verzichten soll

Mit iOS 13 liefert Apple am Donnerstag im Laufe des Abends sein jährliches großes Software-Update für iPhones aus. Bestehende Geräte werden bis zum iPhone 6s und dem iPhone SE unterstützt. Das neue Betriebssystem kommt pünktlich vor dem offiziellen Marktstart des iPhone 11 am 20. September 2019. iOS 13 bringt neben zahlreichen Verbesserungen in der Foto-App, der Karten-App und bei Privatsphäre-Einstellungen auch einen systemweiten Dark Mode, der bei iPhones mit OLED-Displays Akku schonen kann.

Auf iOS 13.1 warten

Wer sich auf die Neuerungen schon gefreut hat, sollte sich dieses Mal dennoch in Geduld üben und auf das Update vorerst verzichten. Abgesehen von Serverproblemen, die meist am Tag der Veröffentlichung auftreten und die Installation zu einer nervigen Angelegenheit machen können, dürfte iOS 13 noch ziemlich instabil sein. So berichten etwa US-Medien, die das iPhone 11 schon testen konnten, von ungewöhnlich vielen Abstürzen und App-Crashes, die teilweise nur mit kompletten Neustarts des Telefons aus der Welt geschafft werden können.

Dazu kommt eine schwere Sicherheitslücke, mit der der Sperrbildschirm von iOS 13 ausgehebelt werden kann. Ein Sicherheitsforscher hat die Schwachstelle ausfindig gemacht und entsprechendes Video dazu online gestellt. Apple weiß um die Sicherheitslücke und wird das Problem und hoffentlich die meisten anderen Kinderkrankheiten mit dem Folge-Upgrade 13.1 beheben, das mit 30. September bereits ein offizielles Veröffentlichtungsdatum hat.