Video zeigt, wie man PIN-Sperre von iPhone mit iOS 13 aushebelt

Der Bug-Jäger Jose Rodriguez hat einen Weg gefunden, den Sperrbildschirm von iOS 13 zu umgehen. Mit seiner Methode kann er im Adressbuch des iPhones stöbern und die Details der Kontakte ansehen. Apple ist das Finden dieser Lücke nicht einmal einen US-Dollar wert.

Jose Rodriguez hat ein Video veröffentlicht, das den Bug zeigt. Dazu muss ein Anruf auf dem iPhone eingehen. Anstatt abzuheben, wählt man die Option, mit einer Nachricht zu antworten. Eigentlich sollte man jetzt nur Text eingeben können. Durch die Option Voiceover springt man aber in das Empfänger-Feld. So kann man jetzt in den Einträgen im Adressbuch stöbern und Details zu den Kontakten ansehen.

Diese Lücke lässt relativ einfach schließen. Dazu wird die „Antworten mit Nachricht“-Option deaktiviert. Diese findet man in den Face ID & Passwort-Einstellungen im „Zugriff wenn gesperrt“-Bereich. Standardmäßig ist diese Funktion bei iOS 13 aktiviert.