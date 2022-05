Wie funktionieren Brandmelder und warum nerven sie oft?

Sie sind meist weiß, beige oder grau, hängen an der Zimmerdecke und werden die meiste Zeit ignoriert - bis sie plötzlich lautstark lospiepsen. Brandmelder sind heute in fast jedem modernen Gebäude zu finden und tragen ihren Teil dazu bei, Brände bereits dann zu entdecken, wenn sie klein und gut bekämpfbar sind. Hie und da lösen sie aber auch ohne ersichtlichen Grund einen Alarm aus. Warum das so ist, wird durch einen Blick auf ihre Technik ersichtlich.

Brand- vs. Rauchmelder

Als Brandmelder werden Anlagen zum Auslösen eines Alarms bei einem Brand im Allgemeinen bezeichnet. Dazu zählen sowohl automatisch arbeitende Geräte als auch Schalter und Druckknöpfe, die Menschen betätigen sollen, wenn sie Feuer in einem Gebäude entdecken. Rauchmelder oder Rauchwarnmelder sind die in Wohnungen am meisten verbreitete Form von automatischen Brandmeldern.

Abgelenktes Licht

Die meisten Rauchmelder arbeiten mit einem optischen Sensor. Im Inneren wird ein Infrarotlichtstrahl durch eine nach Außen geöffnete Kammer geschickt. Dringt Rauch in diese Kammer ein, lenken Partikel darin das Licht auf einen Detektor ab, wodurch ein Alarm ausgelöst wird. Der Sensor ist manchmal so empfindlich, dass auch eine kleinere Rauchentwicklung gemeldet wird. "Raucht etwa jemand eine Zigarette in einem Bereich, wo er das nicht tun sollte oder bläst eine Kerze aus, kommt es zu einem Täuschungsalarm", präzisiert Markus Peckary von Feuerlöschtechnik W. Wienerl. Ein Fehlalarm liege dann vor, wenn im Rauchmelder eine technische Störung vorliegt.

Manchmal sei eine schwächelnde Batterie daran Schuld, dass das Gerät zu piepsen anfängt. Manchmal sei ein Rauchmelder aber auch nicht die sinnvollste Brandmeldervariante an einem bestimmten Ort, erklärt Markus Aubrunner vom Branddetektorhersteller Schrack Seconet. "In der Küche sind sie etwa keine gute Option. Es reicht, wenn man etwas scharf anbrät, es zu einer Rauchentwicklung kommt, und der Melder löst aus."