Doge is dead: Berühmter Meme-Hund ist gestorben

Der Hund Balltze, auch bekannt als Cheems, ist im Alter von 12 Jahren an Komplikationen einer Operation gestorben. Das gab sein Frauchen auf Instagram bekannt. Der Shiba Inu wurde als Meme Teil der Internetkultur, seine Fotos wurden millionenfach geteilt.

Berühmt wurde Cheems im Jahr 2017, als sein Frauchen ein Bild von dem Hund aufgenommen hat, das seitdem Unbehagen und Schwäche ausdrückt (oben rechts im Bild).

Meme-Hund litt an Leukämie

Auf Instagram schrieb sein Frauchen, dass man nicht zu traurig sein soll, und an die Freude denken soll, die Balltze in die Welt gebracht habe. "Ich glaube, dass er frei im Himmel herumläuft und mit seinen neuen Freunden eine Menge leckeres Essen isst. Er wird immer in meinem Herzen sein. Ich hoffe, dass er weiterhin jedem in der Online-Welt Freude bereiten kann, das ist meine einzige bescheidene Bitte."