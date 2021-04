Weltbekanntes Meme: Der "lachende Spanier" ist gestorben

Der spanische Komiker Juan Joya Borja dürfte zu den bekanntesten Gesichtern des Internets zählen. 2014 ging ein Video von ihm viral, das ihn erzählend und mit einem unverkennbaren Lacher zeigt. Der Clip war Basis für zahlreiche Memes, außerdem ist sein Gesicht ein populäres Emoji auf Twitch. Borja war auch als „El Risitas“ bekannt, was „das Kichern“ bedeutet.

Laut Lokalmedien ist er 65-jährig in einem Krankenhaus verstorben. Er hatte bereits seit längerem mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Vergangenes Jahr musste ihm ein Bein amputiert werden. Fans haben daraufhin eine Spendenkampagne organsiert, in dessen Rahmen ihm ein elektrischer Scooter gekauft wurde, mit dem er sich fortbewegen konnte.

Hintergrund des Memes

Die populären Bilder von ihm stammen aus einer spanischen Late-Night-Show, in der Borja von einem seiner Jobs als Küchenhilfe erzählt. Dabei schlägt er mehrmals auf den Tisch und bricht in unkontrolliertes Gelächter aus, dem man sich als Zuschauer nur schwer entziehen kann. Hier ist das Video mit Untertiteln zu sehen, die das wiedergeben, was er tatsächlich sagt.