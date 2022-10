Trumps private Boeing 757 hat Flugbetrieb wieder aufgenommen

Der 31-jährige Jet wurde am Palm Beach International Airport in Südflorida gesichtet.

Aufgrund des Alters und des Lagerorts der Maschine hatten mehrere Luftfahrtexpert*innen die Lufttüchtigkeit des Fliegers in Frage gestellt. Es kursierten zudem Gerüchte, dass Trump sich generell einen brandneuen Jet kaufen wolle.

Die Maschine wurde laut Simpleflying Mitte 2019 am Stewart International Airport eingelagert. Während der Flugpause wurde ein Triebwerk entfernt und die Maschine gewartet. Vergangenes Jahr hatte Trump angekündigt, dass sein Flugzeug modernisiert und renoviert werde.

Donald Trumps private Boeing 757 soll Berichten zufolge nach einer dreijährigen Pause wieder fliegen. Der betagte Jet wurde vergangenen Mittwoch nach einem kurzen Flug von Louisiana am Palm Beach International Airport in Südflorida gesichtet.

Ermittlungen gegen Trump

In den vergangenen Tagen soll das Flugzeug Berichten zufolge eine Reihe an Testflügen absolviert haben. Seine Ankunft in West Palm Beach folgt auf die Zwischenwahlen 2022 und vor einer möglichen Ankündigung einer Präsidentschaftskandidatur 2024, trotz mehrere Rechtsstreitigkeiten und Ermittlungen gegen Trump.

Trump soll den Jet Berichten zufolge im Jahr 2010 um 100 Millionen Dollar vom Microsoft-Milliardär Paul Allen gekauft haben.