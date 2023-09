Diese britische Drohne wirft Torpedos ab

Die Drohne wurde bei einer Nato-Übung vorgestellt. Sie soll unter anderem in der U-Boot-Kriegsführung eingesetzt werden.

BAE Systems hat zusammen mit Malloy Aeronautics eine Schwerlastdrohne vorgestellt, die einen Stingray-Torpedo abwerfen kann. Die T-600 kann Lasten bis 200 kg tragen und ist etwa so groß wie ein Kleinwagen.

Getestet wurde sie bei der Nato-Übung REPMUS (Robotic Experimentation and Prototyping with Maritime Unmanned Systems) zusammen mit Schweden und Irland. Dabei warf man eine Trainingsversion des Stingray-Torpedos über dem Meer ab. Dieser wird ebenfalls von BAE Systems für den Einsatz in U-Booten gebaut.

U-Boot-Kriegsführung und Evakuierung

Der Demonstrator der T-600 soll Konzepte erproben, die dann für T-650 Drohnen umgesetzt werden sollen. Die vollelektrische Drohne soll neben militärischen auch humanitäre und kommerzielle Einsätze übernehmen können. Sie soll eine Nutzlast von 300 kg tragen können.

Damit könne man laut BAE Systems Waffen und Sensoren zwischen Schiffen sowie von Landstationen transportieren. Zudem könnte es für die Evakuierung von Verwundeten, U-Boot-Kriegsführung und die Minenabwehr eingesetzt werden. Neben Stingray-Torpedos soll sie auch Archerfish-Minenneutralisierer transportieren können.