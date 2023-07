Drupal-Entwickler aus aller Welt treffen sich in Wien

Bei der 4-tägigen Veranstaltung, die am Standort der Universität Wien am Oskar-Morgenstern-Platz im 9. Wiener Gemeindebezirk stattfinden wird, soll es insgesamt 63 Vorträge, Workshops und Code Sprints zu Drupal und Webentwicklung im Allgemeinen geben. Organisiert wird das Event vom Verein Drupal Austria , der sich der Förderung und Unterstützung der Open-Source-Software widmet.

Das Open-Source-Programm Drupal ist eines der weltweit am häufigsten verwendeten Content-Management-Systeme und bildet das Backend für viele dynamische Webseiten . Bei den Drupal Developer Days versammeln sich Entwickler*innen aus aller Welt, um sich zur Nutzung von Drupal und dessen neuen Funktionen auszutauschen. Von 19. bis 22. Juli findet die diesjährige Ausgabe der Konferenz in Wien statt.

3 Keynote-Speaker*innen

Bei den Drupal Developer Days 2023 werden 3 Keynote-Speaker*innen erwartet. Preston So, der Autor des Buches "Immersive Content and Usability", wird einen Vortrag über menschliche Maschinen und Maschinenmenschen halten. Der Vortrag von Drupal-Veteran Alexander Verwijk von Open Social dreht sich darum, Drupal wettbewerbsfähig zu halten. Carina Zehetmaier, die Präsidentin von Women in Artificial Intelligence Austria, referiert über algorithmische Vorurteile, die zu Diskriminierung im echten Leben führen.

Mehrere Abendveranstaltungen

Wer an den Drupal Developer Days 2023 teilnehmen will, kann ein Ticket für das 4-tägige Event um 132 Euro kaufen. Damit kann man an den Veranstaltungen an der Uni Wien, aber auch am täglichen Abendprogramm teilnehmen, darunter etwa ein Pub-Quiz, ein Comedy-Abend und eine Party mit Live-Acts und DJs.