OpenAI öffnet Sprachmodell GPT-4 für Entwickler

Unternehmen und Organisationen, die den KI-Chatbot ChatGPT für eigene Zwecke verwenden, hatten bisher nur Zugang zur Version GPT-3.5. Nun öffnet der Hersteller OpenAI den Zugang zu GPT-4, seiner bisher fortschrittlichsten Software, um nach Texteingaben von Nutzer*innen in eine menschenähnliche Konversation zu treten.

Rechenkapazitäten werden angepasst

Wie das Unternehmen in einem Blogeintrag schreibt, wird die Schnittstelle zu GPT-4 bis Monatsende freigeschaltet. In vollem Umfang wird der Dienst anfänglich möglicherweise nicht nutzbar sein, weil die Verarbeitungsrate von Anfragen an verfügbare Rechenkapazitäten angepasst wird.