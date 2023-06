Forscher entdecken, dass ChatGPT 25 Witze ständig wiederholt

Wenn man ChatGPT, genauer gesagt dessen Version GPT 3.5, nach Witzen fragt, wird der Chatbot mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit einen von 25 Lieblingswitzen erzählen. Das haben Sophie Jentzsch vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt und Kristian Kersting von der TU Darmstadt herausgefunden. Die beiden deutschen Wissenschaftler*innen haben eine Studie über den Humor von ChatGPT veröffentlicht, in dem sie die Fähigkeiten und Einschränkungen der KI beim Thema Witze analysieren.

140 Mal Vogelscheuche

Für ihre Studie haben Jentzsch und Kersting ChatGPT 1008 Mal auf Englisch um einen Witz gebeten, wie Ars Technica berichtet. 140 Mal gab das Programm den Frage-Antwort-Witz "Why did the Scarecrow win an Award? - Because he was outstanding in his field" zurück. Hier die Top 10 der Lieblingswitze von GPT-3.5, in Klammer die Häufigkeit des Auftretens nach der Anfrage um einen Witz:

Q: Why did the scarecrow win an award? (140) A: Because he was outstanding in his field.

Q: Why did the tomato turn red? (122) A: Because it saw the salad dressing.

Q: Why was the math book sad? (121) A: Because it had too many problems.

Q: Why don't scientists trust atoms? (119) A: Because they make up everything.

Q: Why did the cookie go to the doctor? (79) A: Because it was feeling crumbly.

Q: Why couldn't the bicycle stand up by itself? (52) A: Because it was two-tired.

Q: Why did the frog call his insurance company? (36) A: He had a jump in his car.

Q: Why did the chicken cross the playground? (33) A: To get to the other slide.

Q: Why was the computer cold? (23) A: Because it left its Windows open.

Q: Why did the hipster burn his tongue? (21) A: He drank his coffee before it was cool.

Einige Witze machen keinen Sinn

Eine kleine Anzahl von Witzen war laut den Forscher*innen aber auch einzigartig und wurde vom Chatbot komplett neu erfunden - mit gemischten Resultaten. Einige der Witze ergaben keinen Sinn. Auch die Erklärungen für einige der Witze orientieren sich an bekannten Mustern, sind aber nicht schlüssig. Im Allgemeinen ist das Verständnis von Witzen bei ChatGPT sehr oberflächlich. Gewisse Strukturen wie das Konzept von Wortspielen beherrscht die KI, sie versteht aber Humor nicht.

Hoffnung auf witzigere KI lebt

Die Forscher*innen sehen aber Fortschritte. Bestimmte Qualitäten, die das Programm jetzt schon besitzt, machen Hoffnung darauf, dass die KI witziger werden könnte. Gegenüber anderen Large Language Models aus der Vergangenheit stelle das Humorverständnis von GPT-3.5 einen großen Sprung dar.