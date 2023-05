Einreichungen für die Sustainability Start-up Challenge gesucht

Der KURIER sucht noch Teilnehmer*innen für die Sustainability Start-up Challenge beim SPEAK OUT Festival 2023. Eingereicht werden können innovative Projekte im Bereich Nachhaltigkeit und Innovation.

Die eingereichten Projekte werden beim KURIER SPEAK OUT Festival am 13. Juni 2023 bei einem 2 Minuten-Pitch vorgestellt. Die Einreichungen werden durch eine Jury bewertet und die Gewinner*innen ausgewählt. Mit dabei ist etwa Rudolf Dömötör (Direktor der WU Gründungszentrums und des ECN), Monika Langthaler (The Schwarzenegger Climate Initiative), Boschidar Ganev (AIT) und Claudia Zettel (Chefredakteurin futurezone).

Was muss ich einreichen?

Eingereicht werden können 1-Minuten-Videos oder "One Pager" mit einem Mini-Businessplan zur Idee, Impact, Zielgruppe, Marketing und Finanzierung. Logo, Bildmaterial und eine Begründung, warum das Projekt heraussticht, können an "redaktion@futurezone.at" gesendet werden. Einreichungen sind bis 28. Mai möglich.

Die Gewinner*innen erhalten einen Stand im Wert von 5.000 Euro beim Austrian World Summit - the Schwarzenegger Climate Initiative 2024.