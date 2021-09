Elektrisches Flugzeug von Rolls Royce erfolgreich abgehoben

Die Spirit of Innovation von Rolls Royce flog jetzt erstmals 15 Minuten lang.

Rolls-Royce hat ein vollelektrisches Flugzeug entwickelt und es „Spirit of Innovation“ genannt. Dieses absolvierte jetzt seinen 15-minütigen Jungfernflug. Rolly-Royce verkündete in einem Blogeintrag, dass damit eine „intensive Flugtestphase“ beginnen werde, in der Leistungsdaten über das elektrische Energie- und Antriebssystems des Flugzeugs gesammelt werden.