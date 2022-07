Musk streitet Affäre mit Frau von Google-Gründer Sergey Brin ab

Bitte um Vergebung abgelehnt

Nachdem Brin von der angeblichen Affäre erfahren hat, soll Musk ihn angeblich auf einem Knie um Vergebung gebeten haben. Brin konnte über die Angelegenheit aber nicht hinwegsehen und habe all seine Anteile an Musks Unternehmen verkauft, berichtet The Verge.

Keine Kinder von Traurigkeit

Weder Musk noch Brin waren in der Vergangenheit Kinder von Traurigkeit was den Wechsel ihrer Partnerinnen anbelangt. Musk war erst unlängst mit dem Vorwurf sexueller Belästigung durch eine Flugbegleiterin konfrontiert. Brin soll während seiner aktiven Zeit bei Google zahlreiche Flirts mit Angestellten angefangen haben. Laut einer Human-Ressource-Managerin stand Brin permanent an der Kippe zu einem Vorwurf sexueller Belästigung.