Elon Musk löscht seinen Instagram-Account

Schlagabtausch mit Rapperin

Musks Abschied von dem Foto-Netzwerk könnte aber auch einen anderen Grund haben. Die Rapperin Azealia Banks verlangte zuvor in einer Reihe von Instagram-Postings, die Rückgabe ihres Smartphones von Musk und drohte dabei auch, sich in der Angelegenheit an die Polizei zu wenden.

Gegenüber Business Insider stellte Musk in Abrede, die Rapperin zu kennen oder gar im Besitz ihres Smartphones zu sein.

Banks, der der Ruf vorauseilt, gerne für Ärger zu sorgen, hatte in den vergangenen Wochen in Online-Netzwerken wiederholt behauptet, im Haus des Milliardärs gewesen zu sein, als dieser den geplanten Abgang Teslas von der Börse eingefädelt haben soll. Sie habe gehört, wie er Investoren angeschnorrt habe, „um seinen Arsch zu retten“, schrieb die Banks, die mit Musks Freundin Grimes bekannt ist, etwa auf Twitter.