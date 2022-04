Elon Musk: "Fast jeder" kann sich 100.000-Dollar-Ticket zum Mars leisten

Im vergangenen Jahr ließ Elon Musk, mit einem geschätzten Vermögen von über 260 Milliarden Dollar der reichste Mensch der Welt, mit der Bemerkung aufhorchen, eine von den US-Demokraten geforderte Reichensteuer würde die Besiedlung des Mars gefährden.

In einem Videointerview mit Chris Anderson, dem Chef der TED-Konferenzen, schlägt der Milliardär, dessen Weltraumunternehmen SpaceX mit der Starship-Rakete noch vor 2030 zum Roten Planeten fliegen will, andere Töne an.

Auf die Frage, wie viel ein Ticket zum Mars kosten würde, verwies Musk zunächst darauf, dass der Preis zwar wirtschaftlich sein müsse, aber auch günstig genug um genügend Leute auf den Mars zu bringen, um den Roten Planeten zu besiedeln.

Schließlich nannte er die hypothetische Summe von 100.000 Dollar. Fast jeder könne sich so viel ersparen, meinte Musk: "Wir wollen es jedem, der dorthin will, auch ermöglichen." Finanziert werden könnte eine solche Reise auch durch Förderungen oder einen Kredit, meinte Musk weiter.