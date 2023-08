Musk hat in Livestream Gesetz gebrochen: Polizei straft ihn nicht

Elon Musk hat vergangenen Freitag live aufgezeichnet, wie er selbst die Verkehrsregeln verletzt. Er hat am Fahrersitz beim Fahren mit dem Smartphone interagiert, was gegen das Gesetz verstößt - und auch gegen das Benutzerhandbuch von Tesla. Millionen Menschen haben dabei zugesehen. Doch dem Tesla-CEO passiert nichts. Er bekommt dafür nicht einmal eine Strafe.



The Verge hat beim Polizeirevier in Palo Alto (USA) nachgefragt, warum es zu keiner Strafe kommt. Der Grund ist, dass kein Polizeibeamter den Vorfall direkt vor Ort beobachtet hat. „Hätte ein Polizist den Fahrer mit seinem Handy in der Hand gesehen, würde er einen Strafzettel ausstellen, weil das kalifornische Gesetz verletzt wurde“, schreibt Palo Altos Polizeichef James Reifschneider.



Dass Musk selbst hinterm Steuer gesessen hat, steht außer Frage. Er hat die ganze Fahrt im Tesla livegestreamt, weil er die neue Full Self Driving (FSD)-Software vorgeführt hat. Dabei kam es auch zu einer gefährlichen Situation. Der Telsa wollte bei einer roten Ampel in die Kreuzung fahren. Musk musst eingreifen und bremsen, um das zu verhindern.



