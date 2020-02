Elon Musks Song steigt in den Charts von Soundcloud auf

Rund 48.000 Menschen haben ihn zudem geliked. Richtig schlechte Kommentare sind kaum zu finden, obwohl der Beat nach voreingestellten Sounds klingt und die Vocals nun wahrlich kein kreatives und akustisches Highlight sind.

Aufgenommen wurde der Song offenbar in einem gigantischen Ton-Studio, zumindest gibt Musk dazu via Tweet Hinweise darauf. Es gibt auch ein Foto, das ihn selbst am Mischpult zeigt.