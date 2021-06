EM in UHD: Wie kommt das Match vom Stadion ins Wohnzimmer?

Die Live-Übertragung der Fußball-EM ist eine große technische Herausforderung. Wir haben das Signal vom Stadion aus verfolgt.

Nach langem Warten ist vor wenigen Tagen nun die Fußball-Europameisterschaft gestartet. Bedingt durch die Pandemie sind die meisten Stadien nicht ganz gefüllt, verfolgen kann man die Spiele aber dennoch live und in hoher Qualität. In Österreich wird die EM vom ORF übertragen, 45 von 51 Spiele (Ausnahme sind sechs Parallelspielen am Ende der Gruppenphase) werden hierzulande im FreeTV übertragen. Kameras im Stadion Die Standard-Konfiguration in den EM-Stadien besteht aus 36 Kameras, darunter 8 Super-Slow-Mo-Kameras, 2 High-Speed Kameras, eine Kamera für Luftaufnahmen sowie Kameras in den beiden Toren. Insgesamt 8 der Kameras nehmen in nativem UHD-HDR auf, die Bilder der anderen Geräte werden hochskaliert. Bei der Fußball-WM in Russland 2018 wurden für den UHD-Feed im Vergleich zum HD-Feed zum Teil andere Bildausschnitte verwendet. So wurde etwa mit mehr Weitwinkel gearbeitet. Das ist diesmal nicht so, die Kameraeinstellungen bei HD und UDH sind die gleichen. Insgesamt werden laut der Sports Video Group Europe 14 Feeds pro Match produziert. Dazu zählen HD-SDR, HD-HDR und UHD-HDR. Dann gibt es Feeds der beiden Mannschaften, ein „taktischer“ Feed, einer für Luftaufnahmen, einer für Außenaufnahmen der Stadien. Die Signale aus den einzelnen Stadien werden von der UEFA in das International Broadcasting Center IBC in Amsterdam übermittelt. Dafür werden Glasfaserleitungen mit einer Länge von insgesamt 70.000 Kilometer verwendet – die längste Distanz erstreckt sich von Baku (Aserbaidschan) nach Amsterdam mit 6500 Kilometer.

© REUTERS / EVGENIA NOVOZHENINA

Von Amsterdam nach Wien Vom IBC in Amsterdam aus geht das Signal dann anschließend nach Wien. Dazu hat sich der ORF an die dort angebotenen SDI-Leitungen angeschlossen und das Signal mit JPEG200 auf 800Mb/s encodiert. Damit kommt man pro Match (reguläre Spielzeit) auf 540 Gigabyte, die nach Wien übertragen werden. Das geschieht über ein IP-Glasfasernetzwerk der Eurovision. Das UHD Signal in den Stadien wird laut ORF in High Dynamic Range produziert. Auch in der ORF-Distribution wird HDR angeboten, das Verfahren ist durchgehend HDR10. Im ORF Zentrum am Wiener Küniglberg wird das Signal von JPEG2000 anschließend decodiert und intern über vier 3G-SDI-Leitungen weiter verteilt. Dabei werden auch die gewohnten ORF-spezifischen Elemente eingebaut. So ergänzt ein Bildmischer die Grafiken sowie den Zusatz der Studiomoderation.

© ORF