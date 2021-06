Die besten Apps für die Fußball-Europameisterschaft

Am 11. Juni startet die EM. Um das Großereignis voll auszukosten zu können, braucht es die passenden Apps.

Nach einer etwas längeren Wartezeit als üblich ist es endlich soweit: Die Fußball-Europameisterschaft startet am 11. Juni. Nachdem das Turnier im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie verschoben werden musste, findet die Europameisterschaft nun ein Jahr später an insgesamt 11 Austragungsorten in Europa bzw. Asien statt.

Insgesamt 24 Nationen, darunter auch zum dritten Mal in der Geschichte Österreich, spielen bis zum 11. Juli in insgesamt 51 Spielen um den begehrten Pokal. Um die EM-Runde voll auskosten zu können, braucht es auch die richtigen Apps: Von der Tipp-Runde mit Freunden bis zum Liveticker für unterwegs.

Wir stellen euch diese Apps zum EM-Genuss vor: