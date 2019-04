Embassy Cat: Katze von Assange ist in Sicherheit

Nachdem der Australier Julian Assange am Donnerstag nach sieben Jahren in der ecuadorianischen Botschaft in London festgenommen worden war, fragten sich viele, was wohl mit seiner Katze, die bei ihm gelebt hatte, passiert ist.



Die Regierung von Ecuador hatte das politische Asyl für den 47-Jährigen Wikileaks-Gründer aufgehoben, der wegen der Veröffentlichung geheimer US-Dokumente vielen in den USA als Staatsfeind gilt.