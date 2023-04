Wer braucht ein COIN-Flugzeug in Europa?

In den meisten NATO- bzw. EU-Ländern sind COIN-Flugzeuge eigentlich nicht nötig. Embraer dürfte wohl damit spekulieren, dass europäische Länder ihre Luftwaffe aufrüsten wollen, aufgrund der Bedrohung Russlands und den Lehren, die durch den Ukrainekrieg gezogen werden.

Die A-29 ist vergleichsweise günstig und benötigt kein asphaltiertes Rollfeld – falls Russland mit Marschflugkörpern die Landebahnen zerschossen hat. Sofern man durch die eigene Luftabwehr Russland die Lufthoheit verwehrt, könnte man so mit der A-29 Bombenangriffe auf russische Einheiten fliegen – auch wenn die gerade im Städtekampf mit den eigenen Truppen verwickelt sind.

Gegen dieses Szenario spricht, dass Russland ebenfalls seine Lehren aus den Ukrainekrieg zieht. Der hohe Einsatz an Drohnen hat auf beiden Seiten dafür gesorgt, dass die stationäre und mobile Luftabwehr an Bedeutung gewonnen hat und entsprechend intensiv am Schlachtfeld eingesetzt wird. Die A-29 ist zwar auch mit Flares und Düppeln ausgestattet, um Raketen auszuweichen – der Mangel an Stealth-Eigenschaften und die Höchstgeschwindigkeit von „nur“ 590 km/h, verglichen mit modernen Jets, macht sie aber dennoch zu einem eher einfachen Ziel für moderne Luftabwehrsysteme.