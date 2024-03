Moskau: Truck kracht in Airbus A380

Am Flughafen Domodedowo nahe Moskau wurde ein Super-Jumbo Airbus A380 von Emirates schwer beschädigt.

Am Mittwoch kam es am Moskauer Flughafen Domodedowo zu einem folgenschweren Unfall. Ein Truck der Bodenabfertigung krachte in eine Maschine von Emirates. Der Airbus A380 wurde dabei schwer beschädigt, wie auf Fotos zu sehen ist. Ersten Berichten zufolge dürfte der Fahrer einen Schlaganfall erlitten und dann die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben.

Die Emirates-Maschine mit der Registrierung A6-EDM hätte eigentlich den Flug EK134 in Richtung Dubai durchführen sollen, dieser wurde nach dem Vorfall allerdings gestrichen.