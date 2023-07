Spektakuläres Durchstart-Manöver von Airbus A380 in London

Flugzeuge halten unglaublich starke Belastungen aus. Gut sichtbar wird das in einem Video von einem Landeversuch eines Airbus A380 am Londoner Flughafen Heathrow von Samstag. Die Maschine der British Airways war am Ende einer Reise mit dem Startpunkt San Francisco. Wegen starken Seitenwinds setzte die Maschine in einem relativ großen Winkel zur Ausrichtung der Landebahn auf.

Gefährliche Neigung nach rechts

Wie im Video gut zu erkennen ist, verloren die Reifen viel Gummi. Qualmend bremsen sie das Flugzeug so stark ab, dass es sich gefährlich zur rechten Seite neigt. Das äußere Triebwerk scheint dabei nur wenige Zentimeter vom Asphalt der Landebahn entfernt. Die Pilot*innen entscheiden sich, durchzustarten.