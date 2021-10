Aufgelegt und Ausgedient: Das Ende der Telefonzelle

Die Telefonzelle ist schon jetzt ein Relikt aus früheren Zeiten. Einst sollte sie jedem Menschen in Österreich Zugang zu einem Telefon geben und damit zur sozialen und wirtschaftlichen Teilnahme am Leben. In einer Zeit, in der auf 100 Österreicher*innen 121 Mobiltelefone kommen (CIA Factbook, 2019), klingt das unnötig.​ Mit dem neuen Telekommunikationsgesetz, das Ende des Jahres in Kraft treten wird, ist ihre Überflüssigkeit schriftlich festgehalten – indem sie einfach rausgestrichen wurden.

Bisher findet sich im noch gültigem Gesetz unter dem Abschnitt „Universaldienst“ die Verpflichtung, eine „flächendeckende Versorgung mit öffentlichen Sprechstellen an allgemein und jederzeit zugänglichen Standorten“ zu gewährleisten. Die Bezeichnung „öffentliche Sprechstelle“ ist Beamtendeutsch für Telefonzellen. Im neuen Gesetz findet sich das Wort „Sprechstelle“ überhaupt nicht mehr.

Betrieben von A1

Noch gibt es 11.000 Telefonzellen in Österreich, 10.000 davon sind solche öffentliche Sprechstellen, der Rest steht in Gebäuden, etwa in Krankenhäusern und Einkaufszentren. Wie die Universaldienstverordnung noch vorschreibt, steht in fast jeder Gemeinde mindestens eine. Betrieben werden sie von A1.